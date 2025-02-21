Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off maçında Anderlecht ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe rakibiyle 2-2 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Mourinho bu zaferle adını bir kez daha tarihe yazdırdı.

Jose Mourinho, bu sezon düzenlenen üç Avrupa kupasının (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi) tarihinde en fazla çift ayaklı eleme turu geçmeyi başaran iki teknik direktörden birisi oldu. Jose Mourinho, Carlo Ancelotti ile birlikte bu üç kupada toplamda 31 kez tur atlamayı başararak İtalyan teknik adamla birlikte zirveyi paylaştı.