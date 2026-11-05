Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arda Güler'in AEK karşılaşmasının kamp kadrosuna alınmamasının nedenini açıkladı. Milli futbolcunun sakat olmadığını belirten Mourinho, yoğun maç temposunun ardından oyuncusunu dinlendirme kararı aldığını söyledi.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yunanistan temsilcisi AEK'yı son dakikalarda bulduğu golle 3-2 mağlup ederek üç puan aldı.

"ARDA SAKAT DEĞİL"

Karşılaşmanın ardından Arda'nın sağlık durumuna ilişkin konuşan Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

"Arda sakat değil. Sadece ona biraz dinlendirmeye karar verdik. Son zamanlarda çok fazla futbol oynadı ve fiziksel durumunu riske atmak istemiyorum. O bu takım için önemli bir oyuncu ve yüzde 100’lük performansına ihtiyacımız var. Arda inanılmaz bir kaliteye sahip, ama genç oyuncuları korumak da işimin bir parçası."

"ÖNÜMÜZDE DAHA BÜYÜK MAÇLAR VAR"

Arda'nın kadroya alınmamasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Portekizli teknik adam, kararının arkasında olduğunu belirtti. Mourinho, milli futbolcunun ilerleyen karşılaşmalarda üstleneceği role ilişkin şöyle konuştu:

"Bazı insanlar kararımı sorgulayabilir, ama ne yaptığımı biliyorum. Önümüzde daha büyük maçlar var ve Arda önemli bir rol oynayacak. Onunla sabırlı olmalıyız."

13 MAÇTA 9 GOL KATKISI

21 yaşındaki Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 13 karşılaşmada 3 gol ve 6 asist kaydetti. Milli futbolcu, toplam 9 gole doğrudan katkı sağladı.