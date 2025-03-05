Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak. Maç öncesi teknik direktör Mourinho ve Çağlar Söyüncü basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Portekizli'nin sözlerinden satır başları şu şekilde:

"Saha içerisinde zorluklarla karşılaştık çünkü iyi takımlarla oynadık. 18 maçtır yenilmiyoruz. Bu da zorluklar karşısında kendimizi göstermemizle ilgili. Saha dışında ise zor bir dönem yaşamadık."

'TEK DÜŞÜNCEM FENERBAHÇE'

Fenerbahçe'nin tüm branşlarda başarı projesine inanıyor musunuz ve bu projede uzun yıllar yer alacak mısınız? sorusuna Mourinho şu cevabı verdi:

"Zeljko Obradovic büyük bir antrenör. Çok büyük bir kişilik, ben de başka takımlarda onun başarısını hissediyordum. Maçlara gittikçe Sarunas Jasikevicius'un başarılarını da hissediyorum. Burası büyük bir spor kulübü, burada başarı herkese ait. Birlik olursak, aynı yöne kürek çekersek, başarı gelecektir. Bunu hissediyorum. Basket maçlarında daha iyi hissediyorum, orada taraftarım. Futbolda kulübede değil, locada bile olsam maça odaklanıyorum. Herkes aynı yöne kürek çekiyor. Benim geleceğim önemli değil, önemli olan Fenerbahçe. Bir sene kontratım var ama tek düşüncem Fenerbahçe."

'GENÇ TEKNİK ADAMLARA İSKOÇYA'YI ÖNERİYORUM'

"İskoçya'da puanlar anlamında tecrübem kötüydü, ben sadece soda ve limon içerdim. Üniversite diplomamla İskoçya'ya gittim, düşük seviyede futbolcu olarak devam ettim. Teknik direktör kursları benim için çok özeldi. Orada çok özel insanlarla tanıştım ve çok özel şeyler öğrendim. Genç teknik adamlar, ilk adım için nereye gitmeleri gerektiğini sorduğunda, İskoçya'yı öneriyorum."

'TARAFTAR İÇİN SAVAŞACAĞIMIN SÖZÜNÜ VERDİM AMA...'

"Buraya gelmeden çok bir şey bilmiyordum. Geldiğimde taraftar için savaşacağımın sözünü verdim ama böyle bir savaş olduğunu tahmin etmemiştim. Burada geçirdiğim zamandan sonra biraz daha fazlasını yapmam gerektiğini fark ettim."

'BİZ HİÇ AĞLAMADIK'

“Biz birçok zorlukla karşılaştık ama ağlamadık. Bir şekilde çözüm buluyoruz! Sadece Fred ve Osayi değil, Avrupa listesine Oğuz Aydın gibi önemli ismi yazamadık. Avrupa'da çok maç oynadık, bu kadar çok maç oynadığınızda sarı kartların birikmesi kaçınılmaz oluyor. Eleme ve play-off oynadık. Bizden 4 maç az oynayan takımlara karşı bu kartların geçerli olması bence adil değil. Fred önemli bir oyuncu ama yerine önemli isimler var. İsmail Yüksek bu maça henüz hazır değil ama idmanda bakacağız. Biz birçok zorlukla karşılaştık ama ağlamadık. Bir şekilde çözüm buluyoruz.''

SORU: “Jorge Jesus 'Küçük takımlar haftada bir maç oynar' demişti. Okan Buruk ise 'Artık haftada 1 maç yapacağız, bizi kimse tutamaz.' dedi. Ne düşünüyorsunuz?”

Jose Mourinho: “Okan Buruk ve Jesus'un sözleri için yorum yapma zorunluluğum yok. Kendi fikrimi sorarsanız, söylerim.”

Çağlar Söyüncü’nün açıklamaları şu şekilde:

"Güçlü bir takımla oynayacağız ama biz de çok güçlüyüz. Hocamız maçla ilgili gerekenleri bize anlattı. Son zamanlarda takım halinde iyi işler yapıyoruz. Çok iyi bir çıkışımız var. Taraftarın desteğiyle inşallah iyi bir skor alacağız."

"Milan Skriniar'ın gelmesiyle daha da iyi bir savunma olduk. Çok iyi bir takım ruhu var. Son 3 maçta ilk yarılarda rakiplere şut şansı vermedik. Bunu stoper olarak değil, takım halinde yapıyoruz. Hep birlikte iyi savunma yapıyoruz, hocamız da bunu istiyor."

"Fenerbahçe olarak 3 kupaya talibiz. Zaten hocamızın kupalarını söylemeye gerek yok. Geldiği günden beri bütün kupaları istediğini söyledi. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz, buna gücümüz var ve inanıyoruz."