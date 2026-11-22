Real Madrid, La Liga'da sahasında Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Jose Mourinho, maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

Portekizli teknik adam, "Zor bir maç olacağını biliyordum ama bu kadar zor değil! Celta Vigo çok iyi bir takım ve milli takıma pek fazla oyuncusu gitmedi. Onlar bu maça 2 hafta boyunca hazırlandılar. Bizim oyuncularımız ise dünyanın dört bir yanına dağılmıştı ve 12 saat uçuş yapan oyuncular vardı." yorumunu yaptı.

Sözlerini sürdüren Mourinho, "Milli ara sonrası bu dönem çok zor. Neler olduğuna bir bakın, Bayern Münih'te Harry Kane sakatlandı, PSG'de Doue'ye neler olduğuna bir bakın. Oyuncular sınırlarını zorluyor!" dedi.

''ARDA GÜLER VE BELLINGHAM TÜKENDİ''

Arda Güler ve Bellingham'dan bahseden Mourinho, "Bazı oyuncularımızın fiziksel olarak en iyi seviyede olmadıklarını fark ettim. Ayrıca bazı oyuncularımızın her şeyini ortaya koyduğunu gördüm. Devam edebilmek için sonuna kadar çabaladılar. Arda Güler ve Bellingham, maç sonunda tamamen tükenmişti! Tükenmiş durumdalar." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in 1-0'dan 2-1'e geri dönüşü hakkında ise, "Her zaman geri görüşlere güvenemeyiz çünkü bir gün bunu başaramayacağız." dedi.