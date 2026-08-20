LaLiga'da yeni sezon açılışı öncesinde İspanyol yayını El Chiringuito'ya özel bir röportaj veren Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli futbolcu Arda Güler'in takımdaki geleceği ve oyun kimliği hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ARDA'NIN KARİYERİYLE İLGİLİ KRİTİK AÇIKLAMA

Genç yıldızın yeteneğine duyduğu hayranlığı dile getiren Portekizli çalıştırıcı, Arda'nın kariyer yolculuğunu dünyaca ünlü isimlerle kıyaslayarak şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler'i çok seviyorum. Bence Luka Modric veya Bernardo Silva'nın yaşadığı sürecin bir benzerini o da deneyimleyecek. Futbolda bazen kariyerinize başladığınız pozisyon ile noktaladığınız yer farklı olur. 10 numara olarak başlar, zamanla oyun anlayışınızın ve taktiksel gelişiminizin olgunlaşmasıyla 8 veya 6 numaraya evrilirsiniz. Arda'nın da yüksek futbol zekasıyla bu yönde ilerleyeceğini düşünüyorum."

"İHTİYACIMIZ OLAN OYUNCULARDI"

Yaz transfer döneminde gerçekleştirdikleri hamlelerin perde arkasını da paylaşan tecrübeli teknik adam, Denzel Dumfries ve Ibrahima Konate transferlerine değindi. Her iki oyuncunun da şov amaçlı değil, doğrudan takım ihtiyacı doğrultusunda kadroya katıldığını vurgulayan Mourinho, "İlk imzaladığımız isimlere bakın; Dumfries ve Konate. Sosyal medyayı alevlendiren ya da insanları çılgınca heyecanlandıran türden manşet transferleri olmadığını kabul ediyorum. Ancak bizim tam olarak bu tarz profil oyunculara ihtiyacımız vardı. Yönetimle süreç son derece sorunsuz ilerledi" şeklinde konuştu.

DİOMANDE VE SİLVA YORUMU

Leipzig’den rekor bir bonservis bedeliyle transfer edilen genç yetenek Yan Diomande hakkındaki soruları da yanıtlayan Mourinho, bonservis rakamlarına takılmadığını belirtti. İki kanatta da oynayabilen, agresif ve süratli bir kanat oyuncusu bulmanın zorluğuna dikkat çeken deneyimli hoca, oyuncunun profilinin takıma katacağı değer nedeniyle bu transferi bizzat istediğini aktardı.

Takımın bir diğer yeni yıldızı Bernardo Silva’nın taktiksel esnekliğini öven Portekizli çalıştırıcı, tecrübeli futbolcunun oyun içi katkısını şu sözlerle özetledi:

"Bernardo saha içinde her şeye katkı sağlayan muazzam bir taktiksel farkındalığa sahip. 10 numara pozisyonunda, sağ kanatta ya da içeri kat eden rolde rahatlıkla görev yapabiliyor. Sağlayacağı istikrarla bize büyük güç katacaktır."