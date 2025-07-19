Inter’in kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nun çocukluk aşkı G.Saray’a transfer olması bekleniyordu. Orkun Kökçü’nün tuttuğu takım Beşiktaş’a imza atmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarların beklentisi daha da büyüdü. Ancak F.Bahçe devreye girdi. Inter’in eski teknik direktörü Jose Mourinho da başrolde. Portekizli teknik adam, Hakan’ı arayıp, “Gel F.Bahçe’ye kaptan ol” diyerek milli futbolcuya sarı-lacivertli takımın liderliğini önerdi.

Başkan Ali Koç da Hakan için Inter’e 20 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır. İtalyanlara göre, bu rakam 25 milyon Euro’yu bulursa Inter, Hakan’ı Fener’e satar.

MARTİNEZ ATEŞLEDİ

Kulüpler Dünya Kupası’nda sakatlanmasının ardından Lautaro Martinez ile söz dalaşına giren Hakan’ın Başkan Ali Koç’a “Bonservisimi alırsanız, F.Bahçe’de oynamak isterim. Bu benim için büyük onur olacaktır” demesi, F.Bahçe’nin G.Saray’a çalım atma ihtimalinin önünü açtı.