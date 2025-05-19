“Şampiyonluk Kutlamaları Sezonun Özeti Gibi”

Mourinho, Galatasaray’ın kutlamalarına sert göndermelerde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Şampiyonluk kutlayış biçimi sizin insani durumunuzu gösterir. Bugünkü şampiyonluk kutlamaları sezon içindeki hikayelerin özeti gibi oldu. 2-0'ken kaleciye penaltı attırmaları onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika bir görüntü oldu.”

Galatasaray’ın Kayserispor karşısında 2-0 öndeyken kaleci Muslera’ya penaltı attırmasını ağır bir dille eleştiren Mourinho, bu durumu “harika bir görüntü” olarak nitelendirerek ironik bir tavır sergiledi.

“Tüm Dünyaya Türkiye Ligi’ni Gösterdim”

Basın toplantısında Türkiye Ligi’nin uluslararası vitrine taşınmasında kendisinin önemli bir rol oynadığını vurgulayan Mourinho, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu:

“Bütün dünyanın Türkiye liginin nasıl bir lig olduğunu görmesini sağladım. Artık herkes Türkiye Ligi'nin nasıl bir lig olduğunu biliyor. Buradaki şey tahmin ettiğimden çok daha güçlü. Saha içerisine bakacak olursak biz bir şey kaybetmedik.”

Hem saha içi hem de saha dışı olaylara odaklandığını belirten deneyimli teknik adam, Türkiye futbolunun uluslararası arenada görünürlük kazandığını söyledi.

“Ben hem saha içine hem saha dışına odaklanıyorum. Bir anlamda başarılı olduğumu düşünüyorum o da; bütün dünyanın Türkiye Ligi'ni nasıl bir lig olduğunu görmesi anlamında. Artık herkes Türkiye Ligi'nin nasıl bir lig olduğunu biliyor. Buradaki şey tahmin ettiğimden çok daha güçlü. Saha içerisine bakacak olursak biz bir şey kaybetmedik. Bir şeyi kaybetmek için sahip olmanız gerekiyor. Bu ligdeki ikinci turnuvayı kazandık. İki ayrı lig var gibi düşünebiliriz. İçinde olduğumuz durumdan mutlu değilim. Daha iyisini yapabilirdik.”

“Sezon Öncesi Tüm Planlamalar Tamamlandı”

Yeni sezon öncesi hazırlık süreciyle ilgili de bilgi veren Mourinho, kamp programının ve hazırlık maçlarının belirlendiğini söyledi:

“Ben daha iyisini yapabilirim, oyuncularım daha iyisini yapabilir. Bunun iyi bir sezon geçirmek için yeterli olup olamayacağını bilemiyorum. Gelecek oyuncular, kadro konusunda konuşmuyorum. Bunlar bizim iç meselemiz. Bu bizim görevimiz. Sezon öncesi kampı organize etmek, nerede olacağımız, kimlerle oynayacağımız. Hepsi organize edildi. Son hazırlık maçımızı evimizde Şampiyonlar Ligi elemelerimizden 5 gün önce oynayacağız.”