Jose Mourinho, kendisine yönelik ırkçılık iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. Galatasaray derbisi sonrası gündem olan 'Maymun gibi zıpladılar' ifadeleri sonrası sarı kırmızılı camianın ırkçılık suçlamasında bulunduğu Mourinho Sky Sports'a yaptığı özel açıklamada 'Beni ırkçılıkla suçlayan saldırı kötü bir seçimdi' dedi.

Jose Mourinho derbiden günler sonra Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.

İşte Mourinho'nun açıklamalarından satır başları...

'HERKES İNSAN OLARAK KİM OLDUĞUMU BİLİYOR'

"En önemlisi ben kim olduğumu biliyorum ve beni ırkçılıkla suçlayan saldırı kötü bir seçimdi. Herkes benim bir insan olarak kim olduğumu biliyor. Kötü özelliklerimi de herkes biliyor ama bu benim kötü özelliklerimden biri değil."

'AKILLICA DAVRANMADILAR'

"Bana saldırırken akıllıca davranmadılar çünkü geçmişimi bilmiyorlardı. Afrika, Afrikalı insanlar, Afrikalı oyuncular ve Afrika'daki hayır kurumlarıyla olan bağlantılarımı bilmiyorlardı. Bu yüzden bu olay bana karşı olmak yerine bence bumerang gibi dönüp onlara karşı oldu."

'NASIL BU KADAR ALÇALABİLDİLER'

''Sadece şunu düşündüm; Nasıl bu kadar alçalabildiler! Kenarda Okan Buruk'un yaptığı hareketleri yapamam. Onun seviyesine düşemem. Bazen yapıyorum ve kendime soruyorum, 'Bunu neden yaptın Jose? Neden o seviyeye düştün?' Sadece üzücüydü.'



'BENİ SEVMEYENLERDEN BİLE DESTEK GELDİ'

"Muhtemelen beni sevmeyen insanlardan bile destek geldi. Konuşmakta sorun görmeyen insanlara, özellikle eski oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onlar çok önemli bir ses oldular."

'DİSİPLİN KURULU BAŞKANI G.SARAY FORMASIYLA...'

"Bana verilen cezanın karara bağlandığı gün, disiplin kurulu başkanının Galatasaray formasıyla arkadaşları arasında kutlama yaptığı ortaya çıkıyor. Sadece burada bunun boyutunu anlayabilirsiniz.''

'ZİHNİMDE İNTİKAM DUYGUSU YOKTUR'

"Benim zihnimde asla intikam duygusu yoktur. Asla böyle bir duyguya sahip olmam çünkü bir kulüpten ayrıldığımda, kulüpteki güzel zamanlarımı hatırlamayı tercih ederim,"