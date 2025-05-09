Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Rams Başakşehir'i 4-1 mağlup ederek maç fazlasıyla puan farkını 5'e indirdi.

Mücadelenin ardından konuşan sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho: "Maç hakkında konuşmak istemiyorum, sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Maçla ilgili konuşursam hakemi de konuşmam gerekecek, bunu istemiyorum.

Tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmuş oluyorum. Şu anda bunu istemiyorum. Takımımla ilgili konuşmak istiyorum. Takımım beklediğim gibiydi çünkü onlar kulübü umursuyor ve bugün ellerinden geleni yaptılar, galibiyeti hak ettiler. Bizi çok mutlu etmedi galibiyet ama daha iyi hissettirdi. Biraz daha iyi bir modda olacağız." ifadelerini kullandı.

YANITSIZ BIRAKTI

Maç sonu basın toplantısında kalıp kalmayacağıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Mourinho, "Soruyu anlamadım." dedi. Başkan Ali Koç'un 'kalması daha iyi olur' sözlerinin hatırlatılması üzerine Jose Mourinho, "Başkanımın sözleri hakkında konuşmak istemiyorum. Başkanım, başkanımdır. Sözleri onun sözleridir. Onun sözleri hakkında yorum yapamam. Ona ve yorumlarına çok büyük saygı duyuyorum. Ben sadece bir teknik direktörüm. Bu kulüp ve başkan için çalışıyorum. Sözleri hakkında yapacak yorumum yok." ifadelerini kullandı.

İLK 11 SORUSUNA ALAYCI CEVAP

Bu sezon 30 farklı ilk 11 tercihi yapan Jose Mourinho, ilk 11'i nasıl belirlediğiyle ilgili soruya "Fenerbahçe'de ilk 11'i şöyle yapıyorum; 25 adet bozuk param var. Bunları havaya atıyorum. Masanın üstünde kalan bozuk paradaki oyuncuları ilk 11'e alıyorum. Yere düşen paradaki oyuncular ise yedek kulübesinde oluyor. Hafta içi de İstanbul'daki gece kulüplerine gidiyorum, eğleniyorum." ifadeleri ile yanıt verdi.