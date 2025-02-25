Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu 'Irkçılık' yaptığı iddiasıyla UEFA ve FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanırken Portekizli teknik adamdan karşı atak geldi.

Mourinho, Galatasaray ile oynadıkları derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadelerini kullanmıştı.

'DAVA HAZIRLIĞI YAPIYOR'

Sarı-kırmızılı camia ise bu ifadelerin ardından "Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir." açıklamasında bulunmuştu.

Galatasaray kulübünün açıklamasından sonra, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, avukatlarıyla bir araya geldi. Portekizli çalıştırıcı, hakkında yapılan açıklamalar ve ithamlar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe dava açma kararı aldı.