UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin deplasmanda Rangers ile yapacağı rövanş maçı kadrosuna alınmayan Allan Saint-Maximin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Jose Mourinho'dan yanıt geldi.

Jose Mourinho, TRT Spor'a Allan Saint-Maximin'in paylaşımı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maximin bugün sosyal medyada bir şeyler paylaştı. Açıkçası Maximin’in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Hayat ve merdivenler hakkında güzel bir şiir kullandı. Bu konuda ben de fena sayılmam. Sadece şunu söyleyebilirim; Bir futbolcu iyi çalıştığında, çok çalıştığında, her gün antrenman yaptığında fit olur ve merdivenleri çıkabilir. Asansöre ihtiyaç duymaz. Ama bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse, kilosu fazlaysa ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar; çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur."

Rangers maçı kadrosuna alınmayan Maximin, sosyal medya hesabından "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha paylaşımı yapmıştı.