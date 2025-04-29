Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki kritik Beşiktaş derbisine kilitlenirken, Teknik Direktör Jose Mourinho aklında maçı oynamaya başladı. Portekizli teknik adam, derbiye Edin Dzeko ve Anderson Talisca ikilisiyle başlayacak. En Nesyri’nin yanı sıra Cenk Tosun da yedek kulübesinde eski takımına karşı şans bekleyecek.

EN NESYRI FAZLA KİLOLARDAN KURTULDU

Kartal'ın eski yıldızı Anderson Talisca, formunun zirvesinde ve son 5 maçta 8 gol kaydetti. Dzeko da 9 haftalık gol hasretine Gaziantep deplasmanında son verdi. En Nesyri ise kilo fazlasını attı ve fizik kondisyon olarak üst seviyeye geldi. Fener’in forvetleri, toplam 60 gol, 17 asistlik performansla 77 gole katkı sağladı.

120 GOLÜN YARISI BU ÜÇÜNDEN GELDİ

Talisca 12 gol 1 asist, Dzeko 20 gol 8 asist, En Nesyri 26 gol 7 asist, Cenk Tosun ise 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Sarı lacivertli takımın tüm kulvarlarda attığı 120 golün yarısında F.Bahçe’nin forvet oyuncularının imzası var. Buna karşılık Beşiktaş’ın forvetleri toplamda 23 gol, 10 asistlik katkı yapabildi.