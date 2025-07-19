Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho rahatsız. Jhon Duran ve Archie Brown dışında istediği transferler kampa yetişmedi. Skriniar ile Asensio bitmedi. Portekizli teknik adam da Futbol Direktörü Devin Özek ile yaptığı görüşmede Portekiz kampın da eksik kadroyla çalıştıklarından yakındı.

ŞÜPHELER BULUNUYOR

Mourinho, Portekiz’den Sport TV’ye de “Eylül ayında başkanlık seçimleri var ve bu durum kulüp üzerinde zorluklar, şüpheler ve birçok soru işareti yaratıyor. Birçok oyuncu ayrıldı ancak henüz pek çok transfer katılmadı. Ağustos ayının ilk haftasında Şampiyonlar Ligi maçımız var ama çalışıyoruz, çok çalışıyoruz” dedi.

AYRILIK MESAJI VERDİ

Jose'nin “Portekiz’e döneceğim, bu kesin. Kariyerimin sonu olduğu için değil, fiziksel ve mental olarak güçlü olduğum bir dönemde olacak. Portekiz’e emeklilik için gelmeyeceğim, kariyerimin zirvesindeyken gelmek istiyorum ve kesinlikle döneceğim” sözü de derin anlamlar içeriyor.