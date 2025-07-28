Jose Mourinho’nun sol kanat için yönetime verdiği listede sürati ve skorer kimlikleriyle iki isim ön plana çıkıyor: Evann Guessand ve Leandro Trossard… Özellikle Nice’te forma giyen 24 yaşındaki Guessand, sol kanattan içeri kat edip, gol atma becerisi olan kanat forvet tarifine bire bir uyuyor. Fiyatının 25 milyon Euro olması da F.Bahçe için uygun bir transfer anlamı taşıyor.

Arsenal’in Belçikalı sol kanat forveti Leandro Trossard’ın hem 22 milyon Euro olan fiyatı uygun hem de oyuncu F.Bahçe’ye transfer olmaya dünden razı. Evann Gues- sand ve Leandro Trossard’da sorun çıkarsa diye Mourinho’nun yönetime verdiği listede üçünü sırada yer alan isimse Nottingham’ın 24 yaşındaki kanat forveti Callum Hudson-Odoi. Mourinho bu üç isimden birinin alınmasında ısrarcı.