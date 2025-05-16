Fenerbahçe yönetimi ile Teknik Direktör Jose Mourinho, satranç tahtası üzerinde tazminat oyunları oynuyor. Portekizli hoca bugüne kadar çalıştığı takımlardan 85.5 milyon Sterlin tazminat kazandı. Bu konuda dünya lideri... F.Bahçe’den de kovulursa 15 milyon Euro daha alacak. Yönetim hem Mourinho’dan kurtulmak hem de tazminat ödemek istemiyor.

PORTEKİZ’LE FLÖRTTE

Mourinho da F.Bahçe’den ayrılmak istiyor ama sözleşmesi bitmeden veda ederse mukaveleden çıkış tazminatı var. Tecrübeli teknik adamın Portekiz Milli Takımı ile anlaştığı iddiası dün gündeme bomba gibi düştü. Portekiz Futbol Federasyonu, Jose Mourinho, Fenerbahçe’ye tazminat ödemek zorunda kalacağı için haberi derhal yalanladı. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

PEREZ’LE KAVGA ETTİ

Yönetim Mourinho’dan kurtulursa Zinedine Zidane’ı takımın başına getirmek için görüşmeleri sürdürüyor.

Fransız teknik adam, Real Madrid Başkanı Florentino Perez’le girdiği tartışmalar sonrası yaşadığı tükenmişlik sendromu nedeniyle 2021’den beri takım çalıştırmadı. Üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Zidane’ı yönetim çok istiyor.