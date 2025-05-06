Jose Mourinho dönemi bitti. Bir tane büyük maç kazanamamasının yanı sıra Beşiktaş derbisindeki futbol ve son yaptığı açıklamalar, önümüzdeki dönem de Jose ile devam edeceğini açıklayan Başkan Ali Koç’u da pes ettirdi. Mourinho’ya Suudi Arabistan’dan Al Ettifaq, Al Hilal, Al Quadsiah ve Neom 2 sezon için 50 milyon Euro’luk teklif sundu.

Başkan Ali Koç, Mourinho ile bir görüşme yapacak ve Portekizli teknik adam ile yollar ayrılacak. Mourinho’nun “Lig başlamadan zaten sonucu belliydi” cümlesi ile birlikte sürekli sahada olmayan engellerle baş edemediğini söylemesi sonunu getirdi. Mourinho kendi isteğiyle ayrılmazsa yardımcılarıyla birlikte 22 milyon Euro alıp, gidecek.

ADAYLAR NETLEŞTİ

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Ay-Yıldızlılar ile Euro 2024’te tarih yazan, Uluslar A Ligi’ne yükselen Montella, Adana Demir ve Milli Takım’a oynattığı futbolla otoritelerin takdirini kazandı. İtalyan teknik adamın oyuncularla iletişimi de kusursuz.

Montella'nın yanı sıra Sergen Yalçın ismi de bir süredir gündeme getiriliyor. Beşiktaş’ın teknik direktörlük teklifini kabul etmeyen Yalçın’ın F.Bahçe’nin başına geçmesi için yoğun bir lobi faaliyeti var. Bu iki ismin yanı sıra yönetim, sürpriz isimlerle de görüşüyor