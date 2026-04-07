Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica, Casa Pia ile 1-1 berabere kaldı. Jose Mourinho, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Birincilik imkansız. Ana hedefimiz ikincilik için mücadele etmek ve bu da artık bize bağlı değil. Son derece zor, tüm maçları kazansak bile Sporting'in sezon sonuna kadar 2 puan kaybetmesi gerekecek" dedi.

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

CNN Portekiz'de Rui Santos, bu açıklamalar sonrası çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Santos'a göre; Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes, Portekizli çalıştırıcıya Benfica'da devam etmemesini söyledi. Mourinho'dan gündem olay iddiaya cevap geldi.

MOURİNHO’DAN YANIT

Mourinho ise CNN Portekiz'e yaptığı açıklamada, "Maç sırasında bir şey olduysa bilmiyorum, maçtan önce de hiçbir şey olmadı. Jorge Mendes benim menajerim, ama kendi kararımı kendim veriyorum. Benim kararım Benfica'da devam etmek istediğim yönünde" dedi.