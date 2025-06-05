Fenerbahçe'de taraftarın yönetimle birlikte eleştirdiği isimlerin başında gelen teknik direktörü Jose Mourinho için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi.
Son UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Inter, Simone Inzaghi'den boşalan teknik direktörlük görevine Portekizli çalıştırıcıyı getirmek istiyor.
B PLANI DEVREDE
İtalya basınından La Repubblica'nın haberine göre Inter, Como Teknik Direktörü Francesc Fabregas ile temas kursa da Como İspanyol teknik adamı bırakmadı. Como'nun Fabregas'ı bırakmak istememesi nedeniyle Inter B planını devreye soktu.
Genoa Teknik Direktörü Patrick Vieira, Parma'nın hocası Cristian Chivu'nun yanı sıra İtalyan devinin eski çalıştırıcısı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da listede olduğu iddia edildi.
Söz konusu haberde Inter'in Simone Inzaghi'nin kazanan projesinin ardından takımı yine kazanan bir teknik direktöre emanet etmek istediği kaydedildi. Bu doğrultuda 2008-2010 yılları arasında Inter'i çalıştıran Jose Mourinho listeye dahil edildi. İtalyan ekibinde 2010 yılında lig, kupa, Şampiyonlar Ligi kazanan Portekizli teknik adam, İtalyan ekibi ile toplam 5 kupayı müzeye götürdü.