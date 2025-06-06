Bu sezon yarıştığı tüm kulvarları kupasız tamamlayan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Sarı-Lacivertli yönetimin Eylül'de yapmaya karar verdiği olağanüstü kongre kararına camia içinden çıkan çatlak seslerin altında kadro planlaması da devam ediyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör sorununa nokta koymak için Londra'ya gitti. Jose Mourinho ile yola devam edilip edilmeyeceği yönündeki tartışmaları noktalamaya giden sarı-lacivertlilerin başkanı İngiltere'de Portekizli teknik adam ile masaya oturacak.

TAZMİNAT GÖRÜŞMESİ

TRT Spor'un haberine göre yapılacak görüşme neticesinde tazminat noktasında orta yol bulunursa Mourinho ile yollar ayrılması bekleniyor. Portekizli çalıştırıcının kariyeri boyunca çalıştığı hiçbir kulüpte tazminatını bırakmadığı bilinirken Başkan Ali Koç, görüşme yoluyla çözüme gitmeyi umuyor.

Ancak taraflar, gelecek sezon planlaması ve projeler konusunda mutabık kalırsa Londra'da yapılacak görüşmeden devam kararı da çıkabilir. Sarı-lacivertli yönetim, Mourinho ile yapılacak görüşmenin ardından gelecek sezon planlaması için somut adımlarını atacak.