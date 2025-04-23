Kayserispor beraberliğinin ardından Fenerbahçe’de kopan fırtına yerini yavaş yavaş sakinliğe bırakıyor. İlk etapta Başkan Ali Koç’un kongre kararı alacağı, Mourinho’nun biletinin kesileceği iddiaları konuşuluyordu. Ancak aradan geçen sürede tüm bu ihtimaller rafa kalktı.
KALMASI KESİNLEŞTİ
Merakla beklenen toplantı dün gerçekleşti. Ali Koç başkanlığındaki yönetim kurulu, Jose Mourinho’ya kötü futbolun nedenlerini sordu, kapsamlı bir rapor talep etti. Görüşmenin sonunda “Yola devam” denildi. Portekizli çalıştırıcının gelecek sezon da kalması kesinleşti.
YILDIZLAR ALINACAK
Mou’nun vereceği rapor doğrultusunda yeni sezon kadro planlaması yapılacak. Tecrübeli hocanın takviye istediği bölgeler eksiksiz tamamlanacak, yıldız isimler getirilecek. Skriniar, Fred, Talisca omurgası etrafında güçlü bir kadro oluşturulacak.