Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştırdıktan sonra Benfica ile anlaşan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, 2010-2013 arasında çalıştırdığı Real Madrid ile yeniden anlaşmaya varmıştı.

Eflatun beyazlılarla her konuda anlaşma sağlayan Portekizli hoca, beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı.

SEÇİM DENGELERİ BOZDU

AS'ta yer alan habere göre; Enrique Riquelme'nin Real Madrid başkanlığı için resmi olarak adaylığını koyması, tecrübeli teknik adamın planlarını altüst etti ve süreç belirsizliğe girdi.

Haberin detaylarında Riquelme’nin adaylık sürecinden önce kulübün tek başkan adayı konumunda olan Florentino Perez, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile her konuda el sıkıştığı ancak seçim yarışına yeni bir adayın dahil olmasıyla birlikte Madrid yönetimi, bu açıklamayı ileri bir tarihe erteleyerek bekleme kararı aldı.

Taraflar arasındaki sözlü anlaşmanın bu hafta resmiyet kazanması ve kulüp tarafından duyurulması planlanıyordu. Mourinho'nun serbest kalma maddesinin süresinin de dolduğu ifade edilirken Real Madrid'in 7 Haziran'ı beklemesi durumunda yaklaşık 15 milyon Euro tazminat ödemesi de gündemde.