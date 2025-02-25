Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Mourinho ve Okan Buruk arasındaki gerilimi çok farklı bir noktaya taşıdı. Portekizli Mourinho'nun maç sonrası basın toplantısında kullandığı 'maymun gibi zıpladılar' söylemi ortalığı ayağa kaldırdı. Fenerbahçe cephesi olayın bir ırkçılık maksadı taşımadığını söylerken Galatasaray ise konuyla ilgili dava açma hazırlığında. Türkiye'nin gündemine oturan bu polemiğin tüm detaylarını ve sonuçlarını Ümit Genç yeni Youtube programında değerlendirdi.