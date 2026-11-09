Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, İspanya La Liga'da ekim ayının en iyi teknik direktörü ödülüne layık görüldü.
Arda Güler'in de formasını giydiği eflatun-beyazlılar, Portekizli teknik adam yönetiminde ekim ayında sahasında Villarreal'i 1-0, Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Real Madrid, deplasmanda oynanan El Clasico'da da ezeli rakibi Barcelona'yı 2-1 yendi.
La Liga'da geride kalan 12 maçta 10 galibiyet ve iki mağlubiyet alan Real Madrid, 30 puanla lider Barcelona'nın arkasında ikinci sırada bulunuyor.