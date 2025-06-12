Fenerbahçe Yönetim Kurulu, dün Acun Ilıcalı depremi ile sarsıldı. Sarı-lacivertlilerin geçen sezonki futbol yapılanmasında başrol oynayan Fenerbahçe Asbaşkanı, yönetimden istifa etti. Kulüpten, “Acun Ilıcalı, görev süresi boyunca yönetimde çok kıymetli katkılar sunmuş olup, her daim kulübümüzün menfaatlerini önceleyen yaklaşımı takdirle karşılanmıştır” diye teşekkür mesajı yayınlandı.

HAKAN SAFİ KARŞI ÇIKTI

Ayrılığın perde arkasında Teknik Direktör Jose Mourinho ile yola devam kararı yatıyor. Ilıcalı, “İstediği her transferi yaptık” diyerek, bu sezon şampiyonluğun kaçmasının temel sorumlusu olarak Portekizli teknik adamı işaret etti. Acun Ilıcalı, “Mourinho varsa ben yokum” diye net bir tavır gösterdi. F.Bahçe’nin bir diğer yöneticisi Hakan Safi ise Mourinho’nun yanında yer aldı.

TAZMİNAT ANA TARTIŞMA

Yöneticiler arasında “Mourinho’nun kovulmasını isteyen tazminatını cebinden ödesin” tavrını sergileyenler de oldu. Yönetimde “Mourinho gitsin-kalsın” tartışmaları devam ederken, Başkan Ali Koç’un Mourinho ile devam kararı üzerine Asbaşkan Ilıcalı da F.Bahçe Yönetim Kurulu’ndan ayrıldı. Koç’un kongrede yönetim kurulu listesinde köklü değişiklikler yapması bekleniyor.