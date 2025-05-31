Fenerbahçe Süper Lig’in son haftasında Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Mourinho yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adamın konuşmaları şu şekilde:

"Ligi ikinci bitirdik. Bizim hedefimiz elbette bu değildi. Aslında yarıştan koptuğumuz andan itibaren iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyordum. Motivasyonu sağlamak çok daha zor bir hale geldi. Bazı dönemlerde garip şeyler olduğunu hissettik. Avrupa Ligi'nde de önemli işler başarmaya çok yaklaşmıştık. Genel olarak bakacak olursak bizim için hayal kırıklığı bir sezon oldu diyebiliriz."

‘BUGÜN MUTLU DEĞİLİM’

"Bir hoca yeni geldiği zaman, insanlar umutlu olur. Matematiksel olarak bunu şampiyonluk şansınızın kalmadığı anla kıyaslarsanız, stat boş olur, tepkiler olur. Ben oyuncularımı suçlamadım, onlar insan ve profesyonel. Kötü sonuca ilk üzülen onlar. İlk gelişimle Eyüp maçı ve bugünün kıyaslarsanız normal. Bugün mutlu değilim... Soruların cevapları bariz ama bunu soruyorsunuz. En azından kibar olduğumu düşünüyorum."