LaLiga'nın 7. haftasında Real Madrid, deplasmanda ezeli rakibi Atletico Madrid'e 2-1 mağlup oldu. Atletico'da Grimaldo (53) ve David (59) golleri kaydederken, Real Madrid'in tek golünü 89. dakikada Rüdiger attı. Maçta Real Madrid'in stoperi Dean Huijsen 52. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından basın toplantısına elinde fotoğraflarla çıktı ve karşılaşmanın hakemini hedef aldı.

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından basın toplantısında hakem Ortiz Arias'a tepki göstererek "Maçın özeti işte burada (Elindeki fotoğrafları göstererek). İki tane açık kırmızı kart var. 11'e 10 oynadıktan sonra yaşadığımız zorlukları düşünün, 50 dakika boyunca 11'e 9 oynamanın nasıl olacağını tahmin edebilirsiniz. Bugün ellerinden gelenin en iyisini yapan oyuncularımı kucaklamam gerekiyor. İlk yarıyı büyük bir karakterle oynadılar. Bundan sonra, elbette Atletico taraftarları olmak üzere, mutlu olması gerekenler hakem kurulu çünkü her şey çok garipti." dedi.

'ZAVALLI ADAM'

Mourinho derbinin hakemini tecrübesiz olmakla itham ederken VAR hakemi Jesus Trujillo Suarez'e de yüklenerek "Uluslararası deneyimi olmayan bir hakem muhtemelen üst düzey bir hakem değildir. Sonra, zavallı adam buraya geldi ve baskıyı kaldıramadı. Trujillo ilk kırmızı kartı verdi ve bence birincisinden bile daha kötü olan ikinci kırmızı kartı vermedi. Bu Sayın Trujillo'nun Real Madrid maçlarında VAR olarak çok uzun bir geçmişi var. Geçen sezon Real Sociedad'a karşı kupa maçında, Girona'da, Osasuna'da... Uzun bir geçmişe sahip bir VAR hakemi." ifadelerini kullandı.

Hakem Atama Komitesini de hedef alan Mourinho "Hakem Atama Komitesini tebrik ederim! Eğer eşit şartlarda yarışmamıza izin verirlerse, oynayacağız. Bunun hileli olduğunu söylemek istemiyorum; yanıldıklarına inanmak istiyorum. Komitenin 41 yaşında birini ve Real Madrid'e karşı geçmişi olan başka birini atamakla hata yaptığını düşünüyorum" diye konuştu.