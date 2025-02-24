Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasara maçının ardından hakem Slavko Vincic ve ekibiyle ne konuştuğunu açıkladı. Maç biter bitmez hakemin soyunma odasına giden Mourinho'nun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

VINCIC İLE NE KONUŞTU?

Vincic'i tebrik ettiğini açıklayan Mourinho, "Maçtan bittikten sonra hakem odasına gittim. Slavko Vincic'e 'Buraya gelip, bu büyük maçı yönettiğiniz için teşekkür ederim' dedim." ifadelerini kullandı.

"KADİR SAĞLAM'A SÖYLEDİM"

Maçın 4. hakemi Kadir Sağlam ile de konuştuğunu söyleyen Mourinho, "Türk hakem de oradaydı. Sonra ona dönüp 'Eğer bu maçı Türk bir hakem yönetseydi, bir felaket olurdu' dedim." sözlerini sarf etti.