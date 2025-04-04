Teknik Direktör Jose Mourinho, Galatasaray yenilgisinin sorumlusu olarak gördüğü isim- lere neşteri vurmaya hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam, yarınki kritik Trabzonspor maçında 3 oyuncuyu yedek kulübesine çekecek. İrfan Can Eğribayat, Talisca ve Çağlar Söyüncü’ye ilk 11 yolu kapandı.
FRED’İN ALTERNATİFİ
Mourinho kalede Hırvat kaleci Livakovic, stoperde Mert Müldür ve forvette ise Edin Dzeko’ya görev verecek. Jose Mourinho, olaylı Galatasaray derbisinde hakeme hakareti nedeniyle PFDK’ya sevk edilen Fred’in de Trabzonspor maçında oynamama ihtimaline karşılık Dusan Tadic’i hazırlıyor.
SZYMANSKI 8 NUMARA
Savunmada Mert Müldür-Skriniar-Yusuf Akçiçek üçlüsü görev yapacak. Orta saha merkezde Amrabat-Szymanski ikilisi oynayacak, kanatlarda ise Oğuz Aydın ile Kostic yer alacak. Tadic 10 numarada forma giyerken, forvette de Dzeko-En Nesyri ikilisi gol arayacak.