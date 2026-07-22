Yeni sezon çalışmalarına başlayan Real Madrid’de milli futbolcumuz Arda Güler çalışmalara başladı. Jose Mourinho’nun göreve başlamasının ardından milli yıldızımızın durumu büyük merak konusu. MOURİNHO’NUN PLANLARINI ETKİLEDİ Tecrübeli hocanın kadroyu nasıl şekillendirirken Arda Güler’e büyük önem veriyor. İspanyol AS gazetesinde yer alan haberde, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele eden futbolcuların kademeli olarak takıma katılmasının Mourinho'nun planlarını etkilediği ifade edildi. KAMPA İLK KATILAN ARDA GÜLER OLDU Haberde, 24 günlük iznin ardından geçen pazartesi günü Valdebebas'taki çalışmalara katılan Arda Güler'in, Dünya Kupası'nda forma giyen futbolcular arasında takıma dönen ilk isim olduğu aktarıldı. İLK SÜRE ALACAK İSİMLER ARASINDA Mourinho'nun yeni sezon öncesi hazırlıklarında Arda Güler'in yanı sıra Federico Valverde, Antonio Rüdiger ve Denzel Dumfries'in de bu hafta takıma katılmasının beklendiği kaydedildi. Milli futbolcunun, Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncular arasında sezon öncesi hazırlık maçlarında önemli süre alması beklenen ilk isim olduğu vurgulandı.

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