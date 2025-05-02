Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Avrupa’nın dev liglerinde Real Madrid, Inter, Chelsea ve Porto’yu çalıştırırken, 4 kez yılın teknik direktörü seçildi. Kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 3 Premier Lig, 2 İtalya Serie A, 1 Avrupa Ligi, 1 UEFA Konferans Ligi, 1’er İngiltere, İtalya ve İspanya kupası var. Başarı listesi böyle uzayıp, gidiyor.

SADECE TÜRKİYE KARİYERİ KAYIP

Porto, Chelsea, Real Madrid, Manchester United ve Roma’da çağ açıp, çağ kapattı. Ancak Türkiye serüveni, kariyerinin çok uzağında kaldı. Bir tane bile derbi kazanamadı. G.Saray’a karşı 3 maçta 2 yenilgi ve bir beraberliği, Beşiktaş’a karşı 1 yenilgisi var. Mourinho’nun şanına düşen gölgeyi kaldırmak için tek şansı kaldı.

SON DAKİKAYA KADAR SAVAŞIN

Mourinho bu nedenle pazar günkü Beşiktaş derbisini gurur meselesi yaptı. F.Bahçe’yi sahaya onur savaşı vermek için çıkaracak. Portekizli teknik adam, “Türkiye’de bir derbi bile kazanamadı” dedirtmek istemiyor. Bu nedenle oyuncularından Beşiktaş’ı yenmeleri için 90 dakika savaşmalarını istedi.