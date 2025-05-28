Fenerbahçe, büyük umutlarla teknik direktörlük görevine getirdiği Jose Mourinho’yla yolları ayırıyor. 3 Haziran 2024’te sarı-lacivertlilere attığı imzayla tüm dünyanın dikkatini çeken Mourinho’nun ‘Sıfır’ başarıyla tamamladığı sezona ligden düşen Hatayspor karşısındaki 4-2’lik yenilgi eklenince; sabır taşı çatladı. Portekizli hoca, Mersin’de “Baş- kan, bana inanıyor” ifadesiyle Fenerbahçe’de kalmak istediğini dile getirse de Ali Koç’un düşüncesinin değiştiği öğrenildi. Başkan Koç, tecrübeli teknik adamla yollarını ayırmak için masaya oturacak.

YERLİLERİ SİLDİ

Mourinho, Hatayspor maçında hem kadro tercihi hem de oynanan futbol nedeniyle sert bir dille eleştirildi. Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Cenk Tosun, Levent Mercan ve İrfan Can Kahveci gibi isimlerin yedek soyunması, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek isimler Tadic, Osayi, Dzeko, Skriniar ve Kostic’in oynatılması Portekizli hocanın en büyük hataları olarak dikkat çekti. Başkan Ali Koç’un bir araya geleceği Mourinho’yla tazminat konusunun masaya yatırılacağı öğrenildi.