Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers rövanşında neler istediğini oyuncularına anlattı. Savunma arkası paslar, önde agresif baskı, kapılan toplar ve hızlı hücumlarla Rangers savunması zorlanacak. Hücum bölgesindeki oyuncuların yanı sıra orta saha oyuncuları da baskıya katılacak.
PRESTE HATA YAPIYORLAR
Özellikle ilk 20 dakikada 2. ve 3. bölgede kapılacak toplarla hızlı bir şekilde atağa çıkılacak. Rangers savunmasının agresif baskı yapıldığında top kaybettiğini analizlerle oyuncularına gösteren Jose Mourinho hücumda oynayan oyuncuların rakip savunmaya baskı yaparak hataya zorlamasını istedi.
BOŞLUK DA BIRAKMAYIN
Kadıköy'de kendilerini aşan Dessers ve Cerny’ye boş alan bırakılmayacak. Rangers’ın hızlı ataklarla sonuca gitmeye çalışacağını ifade eden Mourinho maç boyunca en az hatayla oynamaları gerektiğini vurguladı. Portekizli hoca, maçın uzatmalara gitme ihtimaline karşılık da taktik çalışmalar yaptırdı.