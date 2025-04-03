Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 2-1 kaybettikleri derbinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulunması dünya basınında da büyük gündem oldu. Avrupa'nın önde gelen gazeteleri Mourinho'nun saldırısını 'çirkin anlar' diyerek servis ederken 14 yıl önceki olay hatırlatıldı.

TiTO'NUN GÖZÜNE PARMAK SOKMUŞTU

2011 İspanya Süper Kupası rövanş maçında, 17 Ağustos'ta Camp Nou'da çıkan kavgada, dönemin Real Madrid Teknik Direktörü José Mourinho, parmağını Tito Vilanova'nın gözüne sokmuş, Vilanova da Portekizlinin ensesine tokat atmıştı.

Mourinho ve Vilanova'ya sırasıyla ikişer ve birer maç ceza verildi, ancak ikisi de İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Ángel María Villar'ın verdiği af sonrasında cezalarını çekmediler.

İşte Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşananların dünya basınındaki yansımaları:

Relevo: "Derbi ateşli ve olaylıydı ama en kötüsü maç sonunda oldu. Mourinho, El Clasico'da Tito Vilanova'ya yaptığı hareketi hatırladı ve rakip teknik direktörün burnunu sıktı."

Marca: "Tartışmalarla dolu maçtan sonra Mourinho arkadan gelerek Okan Buruk'un burnuna saldırdı. 2011 yılındaki İspanya Süper Kupası'ndaki hareketini yeniden simüle etti."

ESPN: "Fenerbahçe teknik direktörü, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a karşı garip bir harekete imza attı. 4 kırmızı kartın çıktığı maçın ardından Mourinho rakibinin burnunu sıktı ve Okan Buruk yere düştü."

Daily Mail: "Portekizli teknik direktör derbi sonrası kesinlikle mutlu olmadığını belli etti. Mourinho rakibinin burnunu sıktıktan sonra iki taraftan futbolcular alana hücuma etti."

Goal: "Sinirli Jose Mourinho, rakibinin burnunu sıktı. Osimhen'in derbi galibiyetine götürdüğü maç sonrası çirkin anlar."

Mirror: "Jose Mourinho rakibinin yüzünü tuttu. Sinirli hareket uzun süre ceza alma riskiyle karşı karşıya."