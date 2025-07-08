Fenerbahçe, 2025-26 sezonunun hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho’nun 2025-26 sezonunda görev yapacak yeni yardımcıları belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpte Mourinho’nun ekibine katılan isimler Antonio Dias, Joao Tralhao ve Pedro Machado oldu.

Geçen sezonun sonunda Mourinho, Süper Lig'de Konyaspor maçı sonrası katıldığı basın toplantısında kadrosunda bazı ayrılıkların olacağını bildirmişti. Fenerbahçe’de yeni sezonun planlamaları devam ederken Mourinho'nun ekibinden Salvatore Foti, Giovanni Cerra ve Luca Fatiga ile yollar ayrıldı.

Portekizli teknik adamın uzun süredir birlikte çalıştığı kondisyoner Antonio Dias yeniden Mourinho’nun ekibine dahil olurken, Joao Tralhao ve Pedro Machado da teknik heyete katıldı ve sezonun bugünkü ilk antrenmanında yer aldı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de teknik kadro yapılanması bu isimlerle birlikte şekillenmiş oldu.

3 İSİM İDMANA KATILMADI

Sarı-lacivertli futbolcular, 6 ve 7 Temmuz’da çeşitli sağlık ve dayanıklılık kontrollerinden geçmişti. Bu kontrollerin sona ermesinin ardından Fenerbahçe’de yeni sezonun ilk antrenmanı yapıldı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan çalışma, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra ise dar alanda pas ve minyatür kale çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

Öte yandan yeni transfer Jhon Duran özel işleri sebebiyle antrenmanda yer almazken, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş ise tedavileri devam etmesi sebebiyle antrenmana çıkmadı.

Sarı-lacivertli takım, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam ve yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.