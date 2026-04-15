Sezon başında Fenerbahçe’den ayrılarak Benfica’nın başına geçen Mourinho hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun, İngiltere Premier Lig'e geri döneceği iddia edildi.

talkSPORT'un haberine göre; Newcastle United yönetimindeki bazı isimler, kulüpteki teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho'yu ciddi bir aday olarak görüyor.

Newcastle United, İngiltere Premier Lig'de 14. sıraya kadar gerilemesinin ardından teknik direktör Eddie Howe’un yerini dolduracak isimleri değerlendirmeye başladı. Bu süreçte kulübün sahipleri, kulübün marka değerini artırabilecek bir profil arıyor.