Tüm futbolseverlerin yakından takip ettiği Real Madrid'in olağanüstü genel kurulunda Florentino Perez yeniden başkan seçilirken, ilk işi Jose Mourinho'yu yeniden takımın başına geçirmek oldu.

Portekizli teknik adam, Real Madrid'deki dev temizlik listesini yönetime sundu.

63 yaşındaki çalıştırıcı, resmi imzayı atmadan 7 futbolcunun üzerini çizdi. Mourinho'nun bu kararı Galatasaray'ın elini rahatlattı. Sport'un haberine göre Jose Mourinho, Rodrygo, Ceballos, Asencio, Fran Garcia ve Mastantuono'nun takımdan gönderilmesini istedi. Portekizli teknik direktör ayrıca Galatasaray ile anılan Eduardo Camavinga'nın da takımdan gönderilmesi için ismini verdi.

KOZ OLARAK KULLANACAK

Galatasaray'ın görüşmelere devam ettiği Fransız orta sahanın Mourinho'nun ayrılık listesinde yer alması, transferde sarı kırmızılıların elini güçlendirecek. Bonservis pazarlığında mevcut durumu koz olarak kullanacak Galatasaray, maliyeti düşürmek için harekete geçti. Ayrıca Florentino Perez'in bu yaz transferde geçmiş yıllara göre daha fazla para harcaması beklenirken elde edilecek bonservislere de ihtiyaç duyacak.