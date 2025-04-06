Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla takımı emanet ettiği Jose Mourinho, aldığı zaferlerle değil gördüğü kartlarla anılmaya başladı.

Son olarak Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri maçın ardından sarı kırmızılıların teknik adamı Okan Buruk'un burnunu sıktığı için kırmızı kart gören Portekizli çalıştırıcı, kart görme konusunda birçok oyuncusunu solladı. Mourinho, 6 sarı, 2 kırmızı olmak üzere 8. kartını hanesine yazdırdı. Portekizli teknik adam, takımdaki 23 öğrencisinden daha fazla kart gördü.

REKORA KOŞUYOR

Jose Mourinho, geçmiş deneyimlerinde de benzer durumlarla karşı karşıya geldi. Son olarak İtalyan ekibi Roma'da geçirdiği 2.5 sezonluk dönemin ilk sezonunda 6, 2. sezonda 10 ve son yarım sezonluk bölümde ise 4 kez kart gördü. Deneyimli çalıştırıcı, 13 sarı-6 kırmızıyla toplamda 20 kez cezalandırıldı. Fenerbahçe'de 8 kart verilen Mourinho, 3 kart daha görmesi halinde 2022-2023'de Roma'da gördüğü 10 kartlık kendi rekorunu geride bırakacak.

62 yaşındaki teknik direktör, bu sezon 5 maçta takımının başında sahaya çıkamadı.