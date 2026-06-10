Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, 13 yıl sonra Real Madrid'e resmen döndü. İspanyol devi, 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Mourinho'yu yeniden takımın başına getirdi. Benfica, Jose Mourinho'ya emekleri için teşekkür etti ve yeni kariyerinde başarılar diledi.

Öte yandan Benfica teknik direktör Marco Silva ile de 3 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'yi de çalıştıran Mourinho, 2010-13 yıllarında görev yaptığı Real Madrid ile LaLiga, İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupa'da zafere ulaşmıştı.