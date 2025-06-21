Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren F.Bahçe’de camianın beklentisi, dünyada ses getirecek yıldız transferler yapılması. Ancak Teknik Direktör Jose Mourinho yıldızlardan ziyade takım oyuncusu ve sistemine uygun isimlerin transfer edilmesi yönünde rapor verdi. Portekizli antrenör, karakteri ve aidiyeti yüksek bir takım oluşturmayı hedefliyor.

Yönetim de bu nedenle sansasyonel transfer peşinde değil. Seçim süreci nedeniyle üzerlerinde baskı hissedip, oyuncu tercihlerinde etkilenmek istemiyorlar. Mourinho’nun belirlediği, yönetimin de mutabık kaldığı isimler için görüşmeler yapılıyor. Başkan Ali Koç ve Futbol Direktörü Devin Özek, Mourinho’nun sistemine uygun oyuncuları arıyor.

Özel hayatı sorunlu olan, takım disiplinini bozacak, antrenmanlarda çalışmayı sevmeyen futbolcular transfer listesinden hemen çıkarılıyor. Teknik Direktör Mourinho, gelecek sezon hem 3’lü hem 4’lü oynayabilecek bir takım kurmayı planlıyor. Tecrübeli teknik adam, taktiksel varyasyonlara kolaylıkla esneklik sağlayacak bir kadro için tatilde bile bolca mesai harcıyor.