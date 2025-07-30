Fenerbahçe'de gönderilecek futbolcular netleşirken, gözden çıkarılan isimlere de talipler gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen ancak oynatılmadan gönderilen sağ bek Ognjen Mimovic'e Süper Lig'den Antalyaspor talip oldu.

Akdeniz ekibinde Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği 20 yaşındaki Sırp futbolcu için kırmızı beyazlılar resmi kiralama teklifini sarı lacivertli kulübe iletti.

Antalyaspor'un teklifinde dikkat çeken en önemli detay, Mimovic'e as kadro garantisi sunulması oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, oyuncunun gelişimi için düzenli forma şansı vermeye hazır.

HOFFENHEİM DA DEVREDE

Fenerbahçe'de 7 milyon Euro'ya yakın bonservis bedeli ödenmesine rağmen teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen genç oyuncu için sadece Antalyaspor değil, Avrupa'dan da talipler çıktı. Bundesliga temsilcisi Hoffenheim, Mimovic'i rotasyonda kullanmak amacıyla resmi teklifini sundu. Sarı-lacivertli kulüp, hem Antalyaspor'un hem de Alman ekibinin teklifine olumlu yanıt verdi. Son karar ise oyuncuya bırakıldı.

KARAR AŞAMASINA GEÇİLDİ

Süper Lig'de düzenli forma giymek isteyen Mimovic'in, iki farklı rol teklifini değerlendirdiği ve kısa süre içinde kararını açıklayacağı öğrenildi. Antalyaspor'un ilk 11 garantisi sunması, transferde elini güçlendiren en önemli etken olarak öne çıkıyor.