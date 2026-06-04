2024 yılında Fenerbahçe ile el sıkışan ve geçtiğimiz ağustosta takımdan gönderilen Jose Mourinho, Türkiye'yi şikayet etti.

Portekizli teknik adam, Süper Lig'de görev yaptığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonu’ndan aldığı cezaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdı.

AİHM SAVUNMA İSTEDİ

AİHM, deneyimli teknik adamın başvurusunu işleme aldı. Mourinho’nun başvurusunun üzerine AİHM, Türkiye'den resmen savunma talep etti.

Mourinho'nun Kasım 2024'te Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından PFDK'nın verdiği cezalara itiraz etmişti. PFDK, Portekizli çalıştırıcıya soyunma odasından men ve toplamda yüz binlerce liralık para cezası vermiş, Tahkim Kurulu ise cezayı onaylamıştı.

Yaşananların ardından soluğu AİHM'de alan Mourinho, Türkiye'deki futbol kurullarının bağımsız olmadığını ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini öne sürdü. Gerekçeli kararın kendisine tebliğ edilmediğini de savunan Mourinho, adil yargılanma hakkının elinden alındığını iddia ediyor.

Türkiye’nin konuya ilişkin görüşünü bildirmek için en fazla altı ay süresi bulunuyor.