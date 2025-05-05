Bu sezon Fenerbahçe'nin başında İstanbul'daki ezeli rakiplerine karşı galibiyet alamayan Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefi oldu.

Al Arabia'nın haberine göre Suudi Arabistan ekibi Al Ettifaq, Portekizli teknik adama teklif sundu.

TEKLİF BELLİ OLDU

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan ve lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de yönetimin yanı sıra Jose Mourinho'da taraftarın hedefi oldu.

Suudi Arabistan basınındaki iddialara göre Portekizli teknik adama yapılan teklif de belli oldu. Al Ettifaq, Mourinho'ya iki yıl için 50 milyon Euro önerdi. Tecrübeli teknik direktör kararını sezon sonunda verecek.

Öte yandan Mustaqila’nın haberine göre ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yakın zamanda görevinden alınan Jorge Jesus’un yerine gelecek sezon Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’in başına geçmesi düşünülen en önemli isimlerden biri haline geldi.

Geleceği tartışılan Portekizli hocanın, teklifi kabul etmesi halinde olası ayrılıkta Fenerbahçe tazminat yükünden kurtulacak.