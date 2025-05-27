F.Bahçe Beko Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Abu Dabi’de gerçek Special One olduğunu başta Jose Mourinho olmak üzere herkese kanıtladı. Litvanyalı basketbol adamı, bir “winner” (Kazanan). Üstelik kariyeri dibe değil, zirveye çıkıyor. 49 yaşındaki Jasikevicus, başantrenörlük kariyerinde 9 yıla 16 kupa sığdırdı.

AĞLAMADI ÇÖZÜM BULDU

Kariyerine başladığı Zalgiris’le 5 lig, 3 kupa, Barcelona’yla 2 lig, 2 İspanya Kupası zaferi elde ettikten sonra F.Bahçe’de Avrupa şampiyonu oldu. F.Bahçe’ye geldiği günden beri sakatlıklardan kurtulamadı. Scottie Wilbekin sezonu kapattı. Wade Baldwin ve Devon Hall haftalarca oynamadı. Ama Saras ağlamak yerine her zaman bir çözüm üretti.

ÇOK FARKLI BİR ANTRENÖR

MOURİNHO, sosyal medya hesabından F.Bahçe Beko’nun kupayı kaldırdığı anı paylaştı. Ancak Sarunas Jasikevicius, Mourinho’dan çok farklı bir koç. Çünkü hiçbir zaman mazeretlerin arkasına sığınmadı. Ağzından “Yapı-Hakem” gibi kelimeler dökülmedi, her zaman daha çok çalıştı. F.Bahçeliler, benche baktığında Saras’ı görüp, güven duyuyor.