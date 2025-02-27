Derbide Sallai ile Yusuf arasında ikili mücadele yaşandı. G.Saray yedek kulübesi, 19 yaşındaki stopere hakem Slavko Vincic’ten kart istedi. F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho, G.Saraylıların hakeme sarı kart baskısı sırasında ortaya çıkan görüntüyü “Maymun gibi zıpladılar” diye tanımladı.

TFF HUKUK FARKLI BAKTI

G.Saray, bu ifadenin “Irkçılık” olduğunu öne sürdü ama TFF Hukuk Müşavirliği, “Hakaret” olarak niteleyip, PFDK’ya sevk etti. PFDK, Mourinho’yu suçlu bulursa 2 ila 5 maç ceza verecek. F.Bahçe hukukçuları ise Mourinho’nun hakaret etmediği görüşünde. Avukatlar, Türk Dil Kurumu’nu delil olarak gösterdi.

HAKARETE GİRMEZ

Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde “Maymun gibi” ifadesinin “Tuhaf, gülünç hareketler yapan” anlamında kullanıldığını belirtecek olan F.Bahçeli hukukçular, bu söylemin hakaret kapsamına girmediğini savunacak ve Mourinho’ya ceza verilmemesini talep edecek.