Kadıköy'deki 3-1’lik Glasgow Rangers yenilgisi ve oynanan kötü futbol akıllara ilk 11 dışında kalan isimleri getirdi. Fred’in yokluğunda acı çektiği net bir şekilde görülen Kanarya’da taraftarlar “Ah be. Nerede İsmail” diyerek saçını başını yoldu. İrfan Can Kahveci de özlenen bir diğer isimdi. Jose Mourinho’nun göreve gelmesiyle iki futbolcuyu görebilene aşk olsun. Geçen sezon İsmail Kartal döneminde Fenerbahçe’ye hayat veren iki futbolcu, bu sezon formayı kapamıyor.

Sakatlıklarla boğuşan İsmail, geçen sezon 47 maçta 355 dakika oynayıp 1 gol ve 6 asist üretmişti. Milli futbolcu, sezon sarı-lacivertli formayla 1397 dakika sahada kalabildi. İrfan Can, geçen sezon 46 maçta 18 gol ve 12 asistle oynamış, istikrarıyla dikkat çekmişti. Bu sezon Fenerbahçe’yle sözleşme uzatan İrfan Can, sadece 1 gol ve 3 asistlik katkı yaptı. Osayi Samuel de sistem kurbanı oldu. 3’lü savunmada formayı Oğuz Aydın’a kaptıran Nijeryalı futbolcu, yeni sözleşme konusunda da kriz yaşıyor.

İrfan Can Kahveci: İsmail Kartal'la 46 maçta, 18 gol ve 12 asistle oynadı. Milli futbolcu, Portekizli oynadı. Milli futbolcu, Portekizli hocayla 1110 dakika süre aldı, hocayla 1110 dakika süre aldı, 1 gol ve 3 asistlik katkı yaptı.

İsmail Yüksek: Geçen sezon 47 maçta oynadı, 1 gol ve 6 asist kaydetti. Bu sezon 1397 süre alan yıldız orta sahanın skora katkısı yok.

Osayi Samuel: Bu sezon 1 asisti bulunan Nijeryalı bek, 3’lü oyun sisteminde formayı Oğuz Aydın’a kaptırdı. Sözleşme krizi yaşayan Samuel, sezon sonu yolcu.