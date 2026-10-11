İspanya LaLiga'nın 8. haftasında Real Madrid, sahasında ağırladığı Villarreal'i Yan Diomande'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Saha içi mücadelesinden ziyade hakem kararlarının ön plana çıktığı müsabakada tansiyon hiç düşmedi. Eflatun-beyazlı ekipte Vinicius Junior'ın ağlara gönderdiği gol VAR incelemesi sonrası iptal edilirken, pozisyon öncesinde rakibine faul yaptığı belirlenen Brezilyalı yıldız doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Milli futbolcumuz Arda Güler ise karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp sergilediği performansın ardından 77. dakikada yerini Eduardo Camavinga'ya devretti.

OYUNCULAR DA KONUŞMADI

Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte Real Madrid cephesinden sürpriz bir boykot kararı geldi. Karşılaşmadaki hakem yönetiminden son derece rahatsız olan teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısını protesto ederek medya mensuplarının karşısına çıkmadı.

Kulüp içi alınan karar doğrultusunda Real Madridli futbolcuların da maç sonu yayıncı kuruluşa ve basına demeç vermediği bildirildi.

"KULÜBEDE OLMAK İSTİYORUM"

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre; Portekizli teknik adamın hakem yönetimi hakkındaki öfkesini dile getirmesi durumunda ağır bir ceza almaktan çekindiği ifade edildi.

Mourinho'nun basın toplantısını pas geçme sebebi olarak yakın çevresine şu sözleri sarf ettiği öne sürüldü:

"Konuşmayacağım; çünkü Sevilla ve Barcelona karşılaşmalarında takımımın başında, yedek kulübesinde oturmak istiyorum."