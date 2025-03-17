Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında takımdan ayrılması gündemde olan Cenk Tosun hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Cenk’i Fazla Kullanmadım"

Japonya ekibi Urawa Red Diamonds ile adı anılan Cenk Tosun hakkında konuşan Mourinho, oyuncunun kadrodaki yeriyle ilgili net ifadeler kullandı. Portekizli teknik adam, “Cenk’i çok fazla kullanmadım. Kadromuzda dört santrfor bulunuyor. Nesyri, Dzeko ve Talisca gibi isimler varken, onu sadece acil durumlarda sahaya sürdüm. Aynı anda dört forvetle oynama şansımız olmuyor. Maçın son bölümünde Kahveci, Nesyri, Dzeko, Sebastian ve Oğuz ile sahada yer aldık” dedi.

Deneyimli teknik direktör, Cenk Tosun’un profesyonelliğinden övgüyle bahsederek şu ifadeleri kullandı: “O iyi bir insan, iyi bir profesyonel. Burada bulduğundan daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmesi onun için daha iyi olur. Bu yüzden böyle bir karar alırsa kendisini durduramam” diyerek olası transferin önünü açtı.

Cenk Tosun’un Fenerbahçe Karnesi

Sezon başında Fenerbahçe’ye katılan Cenk Tosun, sarı-lacivertli formayla çıktığı 17 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Forvet rotasyonunda geride kalan tecrübeli oyuncunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olma ihtimali güçleniyor.