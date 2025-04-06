Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un burnunu sıktığı için 5-10 maç ceza talebiyle PFDK’ya sevk edilen F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şenol Güneş sayesinde sezonu kapatmaktan kurtuldu. PFDK, dün F.Bahçe’nin talebi üzerine olağanüstü toplanıp, sarı lacivertlilerin derbi dosyasını görüştü. Kurul, saldırıdan 5-10 maç ceza talebiyle sevk edilen Jose Mourinho’ya sadece 3 maç ceza verdi.

YİNE TÜRKİYE KUPASI MAÇIYDI

Portekizli teknik adama saldırı yerine sportmenliğe aykırı hareketten ceza kesildi. Görüntüleri izleyip Okan Buruk’un tahrik ettiğini gören PFDK tahrik indirimi yaptı. Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası’nda 5 Şubat 2017’de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Kartal’ın Teknik Direktörü Şenol Güneş’e Kanarya’nın eski futbolcusu Simon Kjaer’in boğazını sıktığı için bir maç ceza vermişti.

İKİSİ DE BUGÜN SAHADA OLACAK

Güneş kararı emsal oldu. Daha önce de ceza aldığı için Mourinho’ya da Güneş gibi sportmenliğe aykırı hareketten ceza verilse de 1 yerine en üst limit olan 3 maç ceza verildi. Hakem Cihan Aydın’a hakaret eden Fred de 3 maç ceza aldı. PFDK’dan 4 maçtan az ceza aldıkları için Mourinho ve Fred cezalarını gelecek yıl Türkiye Kupası’nda çekecek. İkili Trabzon maçında sahada olacak.