Portekiz Ligi'nin 27. haftasında Benfica, sahasında Vitoria Guimaraes'i 3-0 mağlup etti ve puanını 65'e yükseltti. Karşılaşma öncesinde teknik direktör Mourinho duygusal anlar yaşadı. Portekiz'in efsane kalecisi ve 20 yıl boyunca Jose Mourinho'nun ekiplerinde kaleci antrenörü olarak görev yapan Silvino Louro, 67 yaşında hayatını kaybetti. Karşılaşma öncesi ise Silvino Louro anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu esnasında Jose Mourinho'nun gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

'İNANMAK ZOR'

Karşılaşma sonrası Mourinho şu açıklamaları yaptı: "Eşim dün bana onun gittiğine inanmanın zor olduğunu söyledi, halen öyle. O gitti, geriye anılar kaldı. Kendisinin yasını tutacağım, 18 yılımız birlikte geçti, bu da çok fazla anı demek. Onunla yaşamak çok gülmek demekti. Çocukları hayatımızın bir parçası; bizimle büyüdüler ve bu dönemde onlara güç vermeye çalışmalıyız. Maçtan önce, cenazesine katılamadıktan sonra onu ekranda görmek çok zordu, ama sözlerini her zaman hatırlayacağım: Her maçtan önce bana hep, "Kardeşim, bugün her şey yolunda gidecek"