Kadıköy'deki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine 3 gün kala Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer’in oyun stratejisi netleşmeye başladı. Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde haftaya girecek olan ve bu nedenle puan kaybı şansı bulunmayan ev sahibi Fenerbahçe’de Mourinho, üçlü savunmaya devam edecek. Skriniar, Çağlar ve Yusuf Akçiçek’le maça başlayacak olan Portekizli hoca, 5’li orta saha ve çift forvetli formatı tercih edecek. Kanarya, ileri uçta Talisca ve Dzeko’yla Beşiktaş’ı avlamaya çalışacak.

SERİ GEÇİŞ HÜCUMLARI

Jose Mourinho, Beşiktaş’ın savunmadaki eksiklerinden faydalanmak istiyor. Jose, bu nedenle 3. bölgede yapılacak presle rakip savunmayı hataya zorlayarak, kapılacak toplarla tehlike yaratmayı hedefliyor. Kanarya, ileride rakibine baskı yapacak, üçüncü bölgede geçiş hücumlarıyla gol bulmaya çalışacak ve savunmanın arkasına atılacak derin paslarla Oğuz Aydın, Szymanski ve Talisca topla buluşturulacak. Hamle oyuncusu ise Saint Maximin olacak. Fransız yıldız, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olacak.